Avengers | Doomsday non spiegherà perché il Dottor Destino assomiglia a Tony Stark

Non sarà Doomsday a fare chiarezza sul mistero del ritorno di Robert Downey Jr. nell'MCU, ecco quando e dove verrà data la spiegazione. Robert Downey Jr. non è il primo attore ad aver interpretato ruoli diversi nell'MCU. Prima di lui Ryan Reynolds, Chris Evans e Gemma Chan, tra gli altri, sono stati "riciclati". Ma se nessuno si è chiesto perché Torcia Umana e Steve Rogers si somigliano, non può passare inosservato l'arrivo di un Victor Van Doom sosia di Tony Stark. Prima o poi Marvel dovrà dare una giustificazione alla curiosa scelta e mentre le teorie dei fan imperversano in rete da mesi, pare che una spiegazione certa non verrà fornita in Avengers: Doomsday. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

