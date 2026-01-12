Avengers Doomsday | in arrivo un nuovo Black Panther?

Avengers: Doomsday continua a far parlare di sé. Sin dagli esordi, la Marvel ha dimostrato con il suo MCU di avere un approccio ispirato nelle scelte di casting. Alcuni esempi? Lo Steve Rogers di Chris Evans, la Natasha Romanoff di Scarlett Johansson o il Thor di Chris Hemsworth, tutti personaggi (e attori) ormai permanentemente incorporati nella cultura pop. Un altro esempio, tuttavia, lo troviamo nel Black Panther di Chadwick Boseman. L’attore ha portato una gravità culturale unica al suo ruolo e, piuttosto che trovare un nuovo attore per il sequel immediato a seguito della sua prematura morte, i Marvel Studios hanno scelto di riconoscere la morte del Re all’interno del MCU, rendendo Black Panther: Wakanda Forever un tributo alla sua memoria. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

