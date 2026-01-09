Il quarto teaser di Avengers: Doomsday, focalizzato su Shuri e Namor, ha suscitato interesse tra i fan. Secondo alcuni leak, il trailer potrebbe rivelare l’identità del nuovo Black Panther e altri dettagli sul crossover dei Marvel Studios. Dopo la sua fuga online, il teaser è ora proiettato nei cinema, offrendo uno sguardo alle prossime vicende dell’universo Marvel.

Secondo alcuni leak, il quarto teaser che anticipa l'arrivo del crossover dei Marvel Studios è incentrato sui personaggi di Shuri e Namor e svelerebbe anche il nuovo leader Dopo essere trapelato online all'inizio di questa settimana, il quarto teaser trailer di Avengers: Doomsday è ora in programmazione nei cinema. Ambientato in un luogo misterioso, il filmato mostra alcune immagini di Namor, Shuri e M'Baku prima che questi ultimi due incontrino un volto familiare: La Cosa dei Fantastici 4. Anche il quarto teaser trailer è in rotazione nei cinema americani prima delle copie di Avatar: Fuoco e Cenere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, il quarto teaser trailer rivela l’identità del nuovo Black Panther?

