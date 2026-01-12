Avellino inaugurata la nuova sede dell' UNICEF

Questa mattina ad Avellino è stata inaugurata la nuova sede dell’UNICEF in via Nappi. La cerimonia, svolta in modo discreto, ha visto la partecipazione delle principali autorità civili, militari e religiose della provincia. L’apertura rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività dell’organizzazione nel territorio, offrendo un punto di riferimento per progetti a favore dei bambini e delle comunità locali.

Questa mattina, in via Nappi, è stata aperta la nuova sede dell’UNICEF. Una cerimonia semplice, alla presenza delle principali Autorità civili, militari e religiose della provincia. Dopo il rito inaugurale, ci si è spostati nella sede della Provincia, dove la comunità locale ha ricevuto i saluti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Inaugurata la nuova sede dell’Ordine dei Medici di Avellino Leggi anche: UNICEF inaugura la nuova sede provinciale ad Avellino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lunedì l’inaugurazione della nuova Sede Provinciale UNICEF; Unicef Avellino: si inaugura la nuova sede provinciale in città; Inaugurazione nuova sede Ciaotickets, Del Grammastro: Cresciuti tanto, ora sede degna del nome; Nuova Sede UNICEF | taglio del nastro con il Presidente Graziano. Inaugurata la sede UNICEF di Avellino: la Polizia di Stato al fianco delle iniziative di solidarietà - Si è svolta nella mattinata odierna, alla presenza delle massime Autorità civili e militari della Provincia di Avellino, la cerimonia di inaugurazione della nuova Sede UNICEF di Avellino, in via Nappi ... irpinianews.it

Avellino inaugura la nuova Sede Provinciale UNICEF

LabTv. . Ad Avellino è stata inaugurata la nuova sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, realizzata dal recupero di un edificio storico in via Vasto. Una struttura che guarda al futuro dell’assistenza sanitaria, puntando su servizi integrati e perc - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.