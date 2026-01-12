Avellino inaugurata la nuova sede dell' UNICEF

Questa mattina ad Avellino è stata inaugurata la nuova sede dell’UNICEF in via Nappi. La cerimonia, svolta in modo discreto, ha visto la partecipazione delle principali autorità civili, militari e religiose della provincia. L’apertura rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività dell’organizzazione nel territorio, offrendo un punto di riferimento per progetti a favore dei bambini e delle comunità locali.

