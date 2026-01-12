Autoriciclaggio | maxi sequestro da 9 milioni di euro

Nella mattina di oggi, lunedì 12 gennaio, le forze dell'ordine hanno eseguito un'importante operazione nel territorio pontino, portando al sequestro di circa 9 milioni di euro. L'intervento si inserisce in un contesto di indagini sull’autoriciclaggio, evidenziando l'impegno delle autorità nel contrasto a pratiche finanziarie illecite. Di seguito i dettagli dell'operazione e le implicazioni per la zona.

E' scattata nella mattina di oggi, lunedì 12 gennaio, un'altra importante operazione delle forze dell'ordine nel territorio pontino. L'attività è stata condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale e ha interessato i territori di Latina, Roma e provincia.

