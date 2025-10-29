Terreni bar orologi e case | maxi sequestro da 3 milioni di euro

Un maxi sequestro dal valore di 3 milioni di euro. È il ‘bottino’ sequestrato con fine di confisca dai carabinieri del comando provinciale di Milano su proposta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di un 50enne arrestato lo scorso febbraio e ritenuto essere vicino al clan. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altre letture consigliate

Agropoli, accordo tra Comune e Polito: definita vertenza terreni Trentova dpo anni di contenzioso Leggi: https://shorturl.at/lZluk #agropoli Vai su Facebook

Orologi e bracciali in un campo, recuperata refurtiva di un furto in casa - Grazie alla collaborazione del proprietario di un fondo agricolo di Preganziol, i Carabinieri di Mogliano Veneto, hanno recuperato ieri svariati preziosi di valore (orologi, bracciali e ... Come scrive ilgazzettino.it

Terreni e case per 200mila euro, sequestrato il tesoretto della borseggiatrice - Con i furti e i borseggi compiuti a Venezia ha accumulato grandi ricchezze, decidendo di non lasciare fermi i proventi dei colpi messi a segno bensì di reinvestirli per acquistare case e terreni: ora ... Scrive ilgiornale.it

Terreni, ville, imprese e un bar Sigilli al «tesoro» di Setola - Anche 2 case date in fitto alle forze armate Usa tra i beni sequestrati beni a prestanome del boss latitante CASERTA - Si legge su corrieredelmezzogiorno.corriere.it