Assegno Unico 2026 pagamenti di gennaio il 21-22 | ecco il calendario completo dell’anno

L’Inps ha comunicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico 2026, con le somme di gennaio previste per il 21 e 22 gennaio. Le date si riferiscono alle prestazioni in corso, confermando la continuità rispetto all’anno precedente. Questa guida fornisce tutte le informazioni necessarie per conoscere le date di pagamento e pianificare correttamente le eventuali necessità dei beneficiari.

