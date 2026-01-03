Assegno Unico 2026 pagamenti di gennaio il 21-22 | ecco il calendario completo dell’anno
L’Inps ha comunicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico 2026, con le somme di gennaio previste per il 21 e 22 gennaio. Le date si riferiscono alle prestazioni in corso, confermando la continuità rispetto all’anno precedente. Questa guida fornisce tutte le informazioni necessarie per conoscere le date di pagamento e pianificare correttamente le eventuali necessità dei beneficiari.
L’Inps, con messaggio del 24 dicembre, ha ufficializzato le date di pagamento dell’Assegno Unico e Universale per il 2026, limitatamente alle prestazioni già in corso e rimaste invariate rispetto all’anno precedente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
