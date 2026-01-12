Assegno unico di gennaio 2026 quando arriva e tutti gli importi aggiornati

L’Assegno unico di gennaio 2026 verrà erogato secondo le nuove soglie ISEE e gli importi aggiornati. La misura, confermata anche per il nuovo anno, subirà un adeguamento automatico all’inflazione, influenzando sia le fasce ISEE che gli importi mensili riconosciuti alle famiglie con figli a carico. Ecco le principali novità e le tempistiche di pagamento previste per il 2026.

Nel 2026 cambiano soglie Isee e gli importi dell'Assegno unico e universale per i figli a carico. La misura viene confermata anche per il nuovo anno e, come previsto dalla normativa, scatta l'adeguamento automatico all'inflazione, che incide sia sulle fasce Isee sia sugli importi mensili riconosciuti alle famiglie. Il sostegno rimane uno strumento centrale del welfare familiare e la cifra erogata continua a dipendere da un elemento chiave, cioè la situazione economica del nucleo richiedente. Quando arriva l'Assegno unico di gennaio 2026. Prima di vedere gli importi aggiornati, è necessario sapere che per chi già percepisce l'Assegno unico e non ha subito variazioni di nucleo o Isee, il pagamento di gennaio 2026 è previsto tra il 21 e il 22 gennaio 2026.

