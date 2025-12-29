Assegno unico 2026 il calendario dei pagamenti e gli importi aggiornati

L’Inps ha reso disponibili le date di pagamento e gli importi aggiornati dell’Assegno unico 2026. Questo documento fornisce un quadro chiaro e preciso sulle modalità di accredito del beneficio, essenziale per le famiglie interessate. Di seguito, si trovano le informazioni ufficiali relative al calendario dei pagamenti e alle cifre previste per l’anno in corso.

L'Inps ha pubblicato le date di accredito per il 2026 dell' Assegno unico e universale per i figli a carico. Il prossimo anno i percettori vedranno anche gli importi rivalutati in base all'inflazione e alla propria fascia Isee aggiornata. Da febbraio arrivano infatti gli aumenti, mentre a marzo ci sarà il conguaglio degli arretrati. Ricordiamo che la misura è erogata automaticamente per chi già la percepisce, a patto di far aggiornare l'indicatore della situazione economica equivalente. Il calendario dei pagamenti dell'Assegno unico 2026. L'Inps ha confermato le finestre di accredito per le prestazioni in corso, che non subiscono variazioni.

