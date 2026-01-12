Ascolti TV | Domenica 11 Gennaio 2026

Da davidemaggio.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco un esempio di introduzione: Lunedì 11 gennaio 2026, si è conclusa la programmazione televisiva della serata precedente. Su Rai1, il programma

Nella serata di ieri, domenica 11 gennaio 2026, su Rai1 Prima di Noi ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo  ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Il principe di Roma intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report  segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Entrapment raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Quel piccolo grande miracolo di Natale  ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv domenica 11 gennaio 2026

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 11 Gennaio 2026

Leggi anche: Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In e Verissimo – Le storie | Domenica 4 gennaio 2026

Leggi anche: Ascolti TV | Domenica 4 Gennaio 2026

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pagelle ascolti tv domenica 4 gennaio: Prima di Noi batte (15.5%) il torneo di Chi Vuol Essere Milionario (18.5%); The Voice Kids: ascolti tv domenica 11 Gennaio 2026; Stasera in tv (11 gennaio), Le Iene tornano all’attacco e Gerry Scotti guida la doppia sfida La Ruota–Milionario; Ascolti tv, sfida del sabato sera tra Antonella Clerici e Maria De Filippi: chi si aggiudica la vittoria? Tutti i numeri.

ascolti tv domenica 11Ascolti TV ieri sera, 11 gennaio 2026: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi vuol essere Milionario? - ) ... msn.com

ascolti tv domenica 11Ascolti tv ieri 11 gennaio 2026: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 11 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di domenica 11 gennaio 2026. mam-e.it

ascolti tv domenica 11Ascolti tv dell’11 gennaio, Chi vuol essere milionario non ha rivali - I dati degli ascolti tv di domenica 11 gennaio: comanda Gerry Scotti con lo show “Chi vuol essere milionario” in prima serata su Canale5 ... dilei.it

Ascolti TV Sabato 10 gennaio 2026 C’è Posta per Te 4,4 mln, The Voice Kids oltre 3 mln

Video Ascolti TV Sabato 10 gennaio 2026 C’è Posta per Te 4,4 mln, The Voice Kids oltre 3 mln

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.