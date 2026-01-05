Ascolti TV | Domenica 4 Gennaio 2026

Ecco l’introduzione richiesta: La programmazione televisiva di domenica 4 gennaio 2026 ha offerto un palinsesto vario, con fiction, intrattenimento e approfondimenti. Una giornata che ha soddisfatto diverse preferenze di pubblico, proponendo contenuti di diverso genere e stile. Analizziamo le principali trasmissioni in onda, per comprendere le scelte e le tendenze della programmazione domenicale.

La domenica televisiva del 4 gennaio 2026 ha proposto al pubblico un’offerta variegata, tra fiction, intrattenimento e approfondimento. In prima serata, Rai 1 ha puntato sul debutto della nuova serie Prima di noi, mentre Canale 5 ha risposto con una nuova puntata di Chi vuol essere milionario?, il game show condotto da Gerry Scotti che ha regalato al pubblico anche una vincita importante. Ma chi ha conquistato la sfida degli ascolti tv? Prima serata: la sfida tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 hanno debuttato i primi due episodi di Prima di noi, la fiction che racconta le vicende della famiglia Sartori. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

