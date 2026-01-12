Aryna Sabalenka dice cosa non deve fare l'uomo con cui va a cena | Sarebbe l'ultima volta che mi vede
Aryna Sabalenka ha condiviso una regola chiara per le uscite a cena con un uomo: se non la rispetta, non ci sarà una seconda occasione. La tennista sottolinea l'importanza di comportarsi con rispetto e attenzione, lasciando intendere che certi comportamenti non sono ammissibili e potrebbero compromettere ogni possibile incontro futuro. Un principio semplice, ma fondamentale per mantenere un rapporto di reciproco rispetto.
Per Aryna Sabalenka c'è una regola inderogabile quando va a cena fuori con un uomo: "Sennò io gli faccio: 'Tesoro mio.'. e me ne vado, fine della storia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
