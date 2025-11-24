Arte e musica per valorizzare i talenti casertani

La presentazione del libro "Oltre il visibile" di Lucia Gaeta presso la Galleria Artemi, ha sancito la sinergia tra arti visive e musica possa trasformarsi in un'esperienza culturale unica. L'evento è stato impreziosito dagli interventi musicali delle giovani allieve dell'Accademia Yamaha Music.

