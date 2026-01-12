Aperitivo e visita a palazzo Libertini Scuderi | tra stile rinascimentale liberty e rococo'

Sicilia Gaia propone un’escursione guidata a Palazzo Libertini Scuderi, un edificio unico a Catania che combina elementi rinascimentali e liberty. Durante l’evento, sarà possibile scoprire le caratteristiche architettoniche e storiche di questa residenza, simbolo di un’epoca di grande fermento artistico. Un’occasione per apprezzare la bellezza e la varietà dello stile, tra visita e aperitivo, in un contesto ricco di storia e fascino.

Colazione e visita a palazzo Libertini Scuderi: tra stile rinascimentale, liberty e rococo' - Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello

