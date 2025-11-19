Una minaccia già presente: la “pandemia silenziosa” che uccide ogni giorno. Tra tutte le minacce infettivologiche globali, quella che oggi più preoccupa gli esperti non è futuribile né teorica. È già qui. È la pandemia silenziosa dell’antibiotico-resistenza, un fenomeno che provoca ogni anno milioni di morti nel mondo. A lanciare un nuovo allarme, durante la settimana mondiale dedicata alla sensibilizzazione sui “ super batteri ”, è Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Un monito chiaro: «Bisogna parlarne forte e chiaro. Non è un rischio lontano, è un fatto reale». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Antibiotico-resistenza, la pandemia silenziosa più vicina a noi: l’allarme di Matteo Bassetti