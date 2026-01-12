Andrea Costa il black-out dell’attacco Kupstas e Zedda predicano nel deserto

Nel match tra Chiusi e Andrea Costa, il risultato si decide nel secondo tempo, con Chiusi che prevale 70-60. La partita ha visto un equilibrio fino alla ripresa, ma nella fase finale Chiusi ha consolidato il vantaggio grazie a una performance collettiva. Kupstas e Zedda hanno provato a risollevare le sorti degli avversari, ma senza successo. Un risultato che conferma il valore delle due squadre e la necessità di continuità.

CHIUSI 70 ANDREA COSTA 60 SAN GIOBBE UMANA CHIUSI: Balducci ne, Natale 6, Bertocco 9, Molinaro 2, Candotto 3, Gravaghi 21, Raffaelli 13, Moreno ne, Petrucci 2, Rasio 6, Minoli 8. All. Zanco. UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 17, Chessari 7, Moffa, Filippini, Gozo, Raucci 11, Abati Tourè 1, Sanguinetti 4, Thioune 4, Zedda 16. All. Dalmonte. Arbitri: Manganiello, Del Gaudio e Leggiero. Note: parziali 12-15; 34-30; 48-41. Tiri da due: 920; 1238. Tiri da tre: 1230; 625. Tiri liberi: 1622; 1825. Rimbalzi: 45; 33. CHIUSI (Siena) Brusco stop per l’Andrea Costa a Chiusi. In una gara non certo florida per gli attacchi, i biancorossi pagano dazio per il pesante black-out offensivo che tra la fine del terzo e la metà dell’ultimo quarto portava i padroni di casa a costruire un break di 19-0 che ha, di fatto, indirizzato la partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Costa, il black-out dell’attacco. Kupstas e Zedda predicano nel deserto Leggi anche: Quanto costa andare a vedere la Supercoppa in Arabia? Con 1500 euro resti 6 giorni vedi 2 partite e vai pure nel deserto Leggi anche: Regionali, Miceli: “Nel deserto dell’astensione, il nostro è un fiore di libertà e speranza” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Andrea Costa, il black-out dell’attacco. Kupstas e Zedda predicano nel deserto; Andrea Costa stoppata a Chiusi: un passivo di 19-0 nel secondo tempo condanna i biancorossi. Andrea Costa, il black-out dell’attacco. Kupstas e Zedda predicano nel deserto - Basket serie B Nazionale Brusco stop a Chiusi con un parziale di 19- ilrestodelcarlino.it

Andrea Costa stoppata a Chiusi: un passivo di 19-0 nel secondo tempo condanna i biancorossi - L'Up paga la giornata negativa al tiro dei suoi uomini più in vista e un vistoso calo offensivo tra la fine del terzo quarto e l'ultimo ... ilnuovodiario.com

I biancorossi, espulso il coach. Blackout totale con 42 punti di passivo - ORASÌ : Maoni 10, Feliciangeli 15, Brigato 22, Morena 2, Ghigo 12, Paolin 16, Jakstas 5, Paiano 5, Dron 3, Cena 5, Catenelli ne, Saviotti. msn.com

https://www.romagnasport.com/news/san-giobbe-chiusi-8211-up-andrea-costa-basket-imola-70-60 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.