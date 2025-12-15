Quanto costa andare a vedere la Supercoppa in Arabia? Con 1500 euro resti 6 giorni vedi 2 partite e vai pure nel deserto

Scopri i costi e le offerte per assistere alla Supercoppa in Arabia Saudita. Con circa 1500 euro, è possibile trascorrere sei giorni a Riad, partecipare a due partite e visitare il deserto, grazie ai pacchetti disponibili online. Un'analisi dei prezzi e delle opzioni per vivere questa esperienza calcistica nel regno saudita.

© Ilnapolista.it - Quanto costa andare a vedere la Supercoppa in Arabia? Con 1500 euro resti 6 giorni vedi 2 partite e vai pure nel deserto Millecinquecento euro per una finale. E’ quanto il tifoso dovrà cacciare, più o meno, per 5-6 notti a Riad facendo la media dei vari pacchetti che si incontrano sul web. C’è di tutto: chi offre solo il pernottamento e i biglietti, chi aereo, pernottamento e biglietti, chi solo i biglietti della semifinale con la promessa che la finale la si acquista in loco. Riyadh non sarà infatti solo il palcoscenico della S upercoppa Italiana 20252026, ma anche il centro di una proposta turistica che accompagna il calcio con formule di viaggio molto diverse tra loro. L’offerta compatta: Supercoppa a 1000 euro. Ilnapolista.it INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025 Quanto costa andare a vedere Milan-Como a Perth, in Australia, la prima partita di Serie A all’estero - 8 febbraio 2026 resterà nella storia del calcio italiano, indipendentemente dal risultato finale. gqitalia.it Dove vedere Olimpia Milano-Germani Brescia, finale della Supercoppa italiana di basket - Si gioca domenica 28 settembre, alle ore 18, la Supercoppa Italiana, primo trofeo nazionale della stagione 2025- corriere.it Andare in #Calabria da Milano passando per la Slovacchia costa un quinto! - facebook.com facebook #TG2000 - #CaroVoli, per #Natale rincari del 900%. Andare in #Sicilia costa più di un volo all’estero #12dicembre #Codacons #Antritrust #TV2000 @tg2000it @Codacons @consumatori @HelpConsumatori @adiconsum @ilSalvagenteit x.com