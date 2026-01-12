Ancora un caso di truffa del finto carabiniere ma i veri militari dell' Arma arrestano un complice

12 gen 2026

I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato a Santa Maria di Licodia un uomo di 33 anni di Catania, accusato di aver partecipato a una truffa del

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato a Santa Maria di Licodia un 33enne domiciliato a Catania che è accusato di aver messo in atto la "truffa del finto carabiniere" ai danni di un'anziana. Intorno alle 13.45, la centrale operativa della compagnia di Paternò ha ricevuto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

