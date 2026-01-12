Ancora un caso di truffa del finto carabiniere ma i veri militari dell' Arma arrestano un complice

I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato a Santa Maria di Licodia un uomo di 33 anni di Catania, accusato di aver partecipato a una truffa del

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato a Santa Maria di Licodia un 33enne domiciliato a Catania che è accusato di aver messo in atto la "truffa del finto carabiniere" ai danni di un'anziana. Intorno alle 13.45, la centrale operativa della compagnia di Paternò ha ricevuto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Truffa del "finto maresciallo" a un'anziana disabile, ma i poliziotti veri lo arrestano Leggi anche: Finto carabiniere truffa anziana ma gli agenti lo arrestano Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Truffe agli anziani: vademecum dei Carabinieri per difendersi dai raggiri più comuni; Casarsa della Delizia, anziana truffata dal finto Carabiniere; Truffe agli anziani, i consigli dei Carabinieri per difendersi; Suo figlio ha investito una donna incinta, anziano vittima della truffa del finto carabiniere. Presi i presunti autori. Truffa del finto Carabiniere sventata dal vicino di casa - LUCCA: Dopo essersi fatto consegnare 4mila euro si è dato alla fuga inseguito dalla Polizia, che alla fine lo ha intercettato a bordo di un treno ... toscanamedianews.it

Truffa del finto carabiniere, anziana consegna gioielli per 20 mila euro - Ha ricevuto la chiamata da un finto carabiniere che le ha raccontato come il marito fosse coinvolto in un brutto guaio con la giustizia e che, per pagare l’avvocato e salvarlo, sarebbero serviti ... canicattiweb.com

Tenta di truffare l'anziana chiedendo di visionare gli ori, il figlio dell'80enne corre a casa e si trova faccia a faccia col finto carabiniere - Corre nell'abitazione della madre anziana e si trova faccia a faccia con il ladro. ilgazzettino.it

“Paghiamo per una truffa non nostra”. L'incredibile caso di Liber Liber e del contenzioso con #Paypal Ne ho scritto su Italian tech @repubblica repubblica.it/tecnologia/202… x.com

Ennesima truffa online: ma siamo riusciti il recupero parziale del capitale ingiustamente sottratto. Ovviamente stiamo già lavorando per garantire alla nostra assistita il recupero totale del suo capitale.. Come sapete, ogni caso richiede per noi attenzione e s - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.