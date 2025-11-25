Lotta l' Artagon Foggia brilla ai Campionati di Livorno e porta a casa punti e medaglie
Si è conclusa, a Livorno, la Coppa Italia di lotta stile libero, Memorial Mario Cerrai, rassegna dedicata ai lottatori U17 e Assoluti, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia. Una giornata molto intensa di lotta, con i migliori della disciplina che hanno cercato il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
COPPA ITALIA UNDER 17 FIJLKAM DI LOTTA STILE LIBERO FIJLKAM 2025 ASD Artagon - Foggia SOCIETÀ 2º CLASSIFICATA Un ringraziamento a chi ama questo sport, VIVA LA LOTTA SEMPRE Bravi ragazzi siamo orgogliosi di voi Vai su Facebook