Groenlandia Von der Leyen ammonisce Trump | La legge è più forte della forza

In un contesto di crescente tensione internazionale, Ursula von der Leyen ha sottolineato che la legge deve prevalere sulla forza, facendo riferimento alle recenti discussioni sulla Groenlandia. La possibilità che Donald Trump possa agire sulla questione territoriale desta preoccupazione tra i Paesi membri dell’UE e della NATO, poiché un’azione contro un territorio alleato rappresenterebbe un rischio per l’unità e la sicurezza dell’alleanza.

Von der Leyen: “La legge è più forte della forza. Un principio che vale anche per la Groenlandia” - Nuovo ammonimento della presidente della Commissione europea agli Stati Uniti in occasione della cerimonia di avvio della presidenza di turno cipriota dell'Ue ... eunews.it

Von der Leyen, 45 miliardi in più per gli agricoltori nel bilancio 2028-34. Ai danni della politica di coesione - Esulta l'Italia, che ora è però chiamata a farsi da parte sul sì all'accordo di libero scambio con il Mercosur ... eunews.it

Questo comunicato di alcuni Stati (fra cui l'Italia) sulla Groenlandia dice due cose: 1) che la UE non esiste più e che la signora Von der Leyen è stata riposta nello sgabuzzino delle scope. 2) che si riconosce il diritto all'autodeterminazione del popolo Groenlan - facebook.com facebook

