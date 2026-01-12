Anche in Umbria l' iniziativa adotta un cane o un gatto anziano L' incentivo | cibo gratuito per un anno

In Umbria, l'iniziativa LNDC Animal Protection, in collaborazione con Nutrix Più, promuove l'adozione di cani e gatti anziani di almeno otto anni. La campagna “Aggiungi un nonno a tavola” offre un incentivo: un anno di cibo gratuito per l’animale adottato. Si tratta di un’opportunità per favorire il benessere degli anziani animali e trovare loro una nuova famiglia, contribuendo a ridurre il randagismo e promuovere l’affidamento responsabile.

Anche in provincia di Perugia è partita l'iniziativa LNDC Animal Protection che rilancia la campagna "Aggiungi un nonno a tavola", realizzata ancora una volta insieme a Nutrix Più, che prevede l'adozione di un cane o di un gatto anziano (almeno otto anni). L'obiettivo è promuovere l'adozione.

