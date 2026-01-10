La campagna del cuore Un anno di pappa gratis se adotti un cane anziano

La campagna ‘Aggiungi un nonno a tavola’, promossa dalla Lega Nazionale del Cane e Nutrix Più, invita all’adozione di cani e gatti anziani di almeno 8-10 anni. Per ogni adozione, viene offerto un anno di pappa gratuita, sostenendo il benessere degli animali e favorendo un’adozione consapevole. Un’occasione per dare una seconda possibilità a questi animali e arricchire le proprie vite con compagnia e affetto.

Si chiama 'Aggiungi un nonno a tavola' la campagna promossa in tutta Italia dalla Lega Nazionale del Cane in collaborazione con Nutrix Più per promuovere le adozioni di cani e gatti anziani che hanno almeno un'età compresa fra gli 8 ed i 10 anni. Fino al 15 febbraio prossimo chi adotterà un cane o un gatto anziano presso una sede della Lega Nazionale del Cane riceverà una fornitura gratuita di alimentazione specifica per un anno, grazie al sostegno di Nutrix Più, storica azienda italiana specializzata in alimentazione naturale per cani e gatti, e tra i principali riferimenti in Italia per la scelta cruelty free.

