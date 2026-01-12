Ampliamento della pista dell’aeroporto di Firenze ricorso al Tar da 14 associazioni e ordini professionali

Quattordici associazioni e ordini professionali hanno presentato ricorso al Tar contro l’ampliamento della pista dell’aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci. La controversia si concentra sulle implicazioni ambientali e urbanistiche dell’intervento, portando la questione in sede giudiziaria. La decisione del tribunale amministrativo segnerà un passo importante nel dibattito sulla futura gestione dell’aeroporto e sul rispetto delle normative vigenti.

FIRENZE – La battaglia legale sulla nuova pista dell’aeroporto Amerigo Vespucci si sposta ufficialmente nelle aule del tribunale amministrativo. Un fronte compatto, composto da ben quattordici associazioni ambientaliste e ordini professionali, ha notificato quattro ricorsi contro il progetto di potenziamento dello scalo fiorentino. L’obiettivo del pool di legali – lo studio Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati – è l’annullamento del cecreto del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) 6782025. Si tratta dell’atto cruciale con cui Roma aveva dato il via libera alla valutazione di impatto ambientale e strategico (Via-Vas), sancendo la compatibilità tra lo sviluppo dello scalo e il delicato ecosistema della Piana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Aeroporto di Firenze: associazioni ambientaliste contro la nuova pista. Annunciato ricorso al Tar

Leggi anche: Ampliamento aeroporto, anche il Comune di Calenzano presenterà ricorso al Tar

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Prato, studio conferma: nuova pista Peretola aggrava inquinamento acustico su territorio già gravato - L’ampliamento dell’aeroporto di Firenze torna al centro del dibattito, a partire da Prato, dove il Comune è guidato dal Commissario straordinario dopo le d ... controradio.it