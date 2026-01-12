Altro ascensore guasto al Policlinico paziente costretta a salire le scale seduta sui gradini | Schifani su tutte le furie

Un nuovo guasto all’ascensore al Policlinico di Palermo ha provocato disagi, costringendo alcuni pazienti a salire le scale. In particolare, una paziente in sedia a rotelle è stata costretta a percorrere i gradini. La situazione ha suscitato l’indignazione delle autorità, tra cui il presidente Schifani, che ha espresso forte preoccupazione per la sicurezza e il benessere dei pazienti.

Se il guasto all'ascensore di Ortopedia del Policlinico di Palermo che ha costretto pazienti in stampelle a salire a piedi sembrava già un paradosso sufficiente, quello “fuori uso” del padiglione che ospita la Ginecologia e che obbliga donne incinte (anche a uno stato avanzato della gravidanza) a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Al Policlinico l'ascensore di Ortopedia è guasto da tre settimane: "Noi in stampelle costretti a salire a piedi" Leggi anche: Spalletti su tutte le furie, addio al titolarissimo: la Juve lo manda via La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Al Policlinico l'ascensore di Ortopedia è guasto da tre settimane: Noi in stampelle costretti a salire a piedi; Al Policlinico l' ascensore di Ortopedia è guasto da tre settimane | Noi in stampelle costretti a salire a piedi. Altro ascensore guasto al Policlinico, paziente costretta a salire le scale seduta sui gradini: Schifani su tutte le furie - Dopo il caso del reparto di Ortopedia, anche Ginecologia dovrebbe fare i conti con un elevatore fuori servizio da diversi mesi. palermotoday.it

Palazzo degli Uffici più accessibile: via libera al nuovo ascensore Un altro passo concreto verso una città davvero inclusiva. La Giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione di un nuovo ascensore a Palazzo degli Uffici, in piazza Biade, ch - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.