Al Policlinico l' ascensore di Ortopedia è guasto da tre settimane | Noi in stampelle costretti a salire a piedi
Da oltre tre settimane, l'ascensore di Ortopedia al Policlinico è fuori servizio, rendendo difficile l'accesso ai pazienti con mobilità ridotta. Attualmente, l’unica soluzione è salire le scale, creando disagi per chi necessita di assistenza e cure. La situazione evidenzia l’urgenza di interventi per garantire servizi accessibili e sicuri a tutti gli utenti della struttura.
L'ascensore è fuori servizio da tre settimane e l'unico modo per raggiungere il reparto è salire le scale. Il paradosso è che il reparto in questione è quello di Ortopedia del Policlinico, dove i pazienti arrivano con stampelle, tutori o in sedia a rotelle. “Guasto” si legge in un foglio di carta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
