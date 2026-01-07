Al Policlinico l' ascensore di Ortopedia è guasto da tre settimane | Noi in stampelle costretti a salire a piedi

Da oltre tre settimane, l'ascensore di Ortopedia al Policlinico è fuori servizio, rendendo difficile l'accesso ai pazienti con mobilità ridotta. Attualmente, l’unica soluzione è salire le scale, creando disagi per chi necessita di assistenza e cure. La situazione evidenzia l’urgenza di interventi per garantire servizi accessibili e sicuri a tutti gli utenti della struttura.

