Allenamento Inter out Thuram e non solo | le ultime indicazioni dalla rifinitura alla vigilia dell’Union SG
Inter News 24 sulle scelte di Chivu. Ultimi preparativi ad Appiano Gentile per l’Inter di Cristian Chivu, l’allenatore rumeno, in vista della trasferta in Belgio contro l’Union St. Gilloise, valida per la Champions League. La squadra meneghina partirà nel pomeriggio per Bruxelles, determinata a cercare la terza vittoria consecutiva nel girone europeo. L’inviato di Sky Sport, Andrea Paventi, ha confermato la notizia dell’assenza di Marcus Thuram, l’attaccante francese, che non sarà convocato per la sfida in programma domani sera. 🔗 Leggi su Internews24.com
Alla vigilia di Roma-Inter, Gian Piero Gasperini ha incontrato i media a Trigoria. “Come tutte le volte quando c’è la sosta, la squadra è divisa in due tronconi. Quelli che hanno giocato con le nazionali – la maggior parte di loro – hanno fatto il primo allenamento - facebook.com Vai su Facebook
Torna #Lautaro, scalpita #PioEsposito: l'allenamento #Inter in vista della #Roma - X Vai su X
St. Gilloise-Inter, la formazione: Thuram out. Chivu potrebbe fare questa scelta a sorpresa - Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria all'Olimpico contro la Roma che per l'Inter è già vigilia di Champions League ... Secondo msn.com
Inter, procede il recupero di Thuram: In che gara può tornare in campo l’attaccante francese - In casa Inter arrivano aggiornamenti per quanto riguarda i recuperi dei vari acciaccati, tra i tanti spunta il nome di Marcus Thuram. Si legge su gonfialarete.com
Roma-Inter: Lautaro Martinez c’è nonostante il fuso, ecco chi gioca - Inter, Lautaro Martinez pronto per la Roma dopo il rientro dall’Argentina, Thuram ancora out: Bonny favorito su Pio Esposito. newsmondo.it scrive