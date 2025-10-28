Allarme sicurezza l' ex capogruppo Fdi scrive ai commissari
“Il Comune di Caserta è stato commissariato il 18 aprile 2025 dal Consiglio dei Ministri per 18 mesi. L'amministrazione precedente aveva sottoscritto con la Prefettura di Caserta un 'Patto per l'attuazione della sicurezza urbana' che prevedeva l'installazione di telecamere e sistemi di controllo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
