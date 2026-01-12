Alla scoperta di Spinazzola antica

Da baritoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 18 gennaio alle 10.00, si propone un itinerario alla scoperta di Spinazzola antica, un borgo situato tra Puglia e Basilicata. Questo luogo conserva testimonianze di origini preclassiche, storie templari e tracce di un passato marchesale, offrendo un’opportunità di conoscere un patrimonio storico di grande valore nel cuore di un territorio ricco di storia.

Domenica 18 gennaio – ore 10.00Ai confini tra Puglia e Basilicata si apre Spinazzola, un borgo millenario che conserva nelle sue strade tracce di origini preclassiche, storie templari e memorie di un passato marchesale. Passeggeremo tra vicoli silenziosi e. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Alla scoperta di Spinazzola antica

Leggi anche: Tour guidato alla scoperta della Genova antica, tra bordelli e case chiuse

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.