Domenica 18 gennaio alle 10.00, si propone un itinerario alla scoperta di Spinazzola antica, un borgo situato tra Puglia e Basilicata. Questo luogo conserva testimonianze di origini preclassiche, storie templari e tracce di un passato marchesale, offrendo un’opportunità di conoscere un patrimonio storico di grande valore nel cuore di un territorio ricco di storia.

Domenica 18 gennaio – ore 10.00Ai confini tra Puglia e Basilicata si apre Spinazzola, un borgo millenario che conserva nelle sue strade tracce di origini preclassiche, storie templari e memorie di un passato marchesale. Passeggeremo tra vicoli silenziosi e.

