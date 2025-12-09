Alla scoperta di Spinazzola antica

Domenica 14 dicembre alle ore 10.00, un viaggio alla scoperta di Spinazzola antica. Situato tra Puglia e Basilicata, questo borgo millenario custodisce testimonianze di origini preclassiche, storie templari e memorie di un passato marchesale, offrendo agli ospiti un affascinante tuffo nel suo ricco patrimonio storico e culturale.

Domenica 14 dicembre – ore 10.00Ai confini tra Puglia e Basilicata si apre Spinazzola, un borgo millenario che conserva nelle sue strade tracce di origini preclassiche, storie templari e memorie di un passato marchesale. Passeggeremo tra vicoli silenziosi e.

