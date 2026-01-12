Alberto Trentini ha vissuto un’esperienza di detenzione sotto un sistema repressivo, evidenziando le criticità di un’ingiusta privazione della libertà. La sua vicenda ricorda l’importanza di rispettare la dignità di ogni persona sottoposta a restrizioni, come stabilito dai principi fondamentali dei diritti umani. È essenziale affrontare queste situazioni con sobrietà e consapevolezza, promuovendo un’attenzione costante alle condizioni e ai diritti di chi si trova in situazioni di detenzione.

“Ogni persona sottoposta a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento deve essere trattata umanamente e con il rispetto dovuto alla dignità inerente all’essere umano. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento devono avvenire esclusivamente nel rigoroso rispetto della legge e da parte di funzionari competenti o persone autorizzate a tale scopo”. Sono gli articoli 1 e 2 del Corpo dei principi per la protezione di tutte le persone contro ogni forma di detenzione o imprigionamento, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1988 con la risoluzione 43173. Non una dichiarazione di principio astratta, ma un corpus normativo che stabilisce limiti chiari all’esercizio del potere statale e che definisce cosa sia – e cosa non sia – legalmente e moralmente accettabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alberto Trentini è stato prigioniero di un sistema repressivo, non del caso: un velo squarciato troppo tardi

Leggi anche: "Smascherato sistema pericolosissimo". "Squarciato il velo". Le reazioni del centrodestra

Leggi anche: "Smascherato sistema pericolosissimo". "Squarciato il velo"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Venezuela Alberto Trentini è stato liberato Con lui rilasciato anche Mario Burlò; Alberto Trentini è libero; Alberto Trentini è libero | il cooperante italiano e Mario Burlò sono nell’ambasciata italiana a Caracas Un aereo sta andando a prenderli; Alberto Trentini è stato liberato con lui scarcerato anche Burlò La soddisfazione di Meloni | Presto a casa.

Alberto Trentini è stato liberato. Dopo più di un anno il Venezuela ha scarcerato il cooperante italiano - Scarcerato il cooperante italiano in prigione in Venezuela con l'accusa falsa di cospirazione. wired.it