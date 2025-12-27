smascherato sistema pericolosissimo squarciato il velo

Mohammad Hannoun è stato arrestato. Dopo mesi dalla nostra inchiesta arrivano le manette per il giordano simpatizzante di Hamas che, secondo la maxi inchiesta condotta dalla polizia di Stato e dalla Digos di Genova, avrebbe finanziato il terrorismo islamico attraverso le sue due associazioni. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato: "È un'operazione molto importante e significativa quella portata a termine stamattina dalla polizia di Stato e dalla guardia di Finanza con l'arresto di nove persone, tra cui il più noto Mohammad Hannoun". E ha aggiunto: "Pur con la doverosa presunzione di innocenza che va sempre riconosciuta in questa fase, è stato squarciato il velo su comportamenti e attività che, dietro il paravento di iniziative a favore delle popolazioni palestinesi, celavano il sostegno e la partecipazione a organizzazioni con vere e proprie finalità terroristiche di matrice islamista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

