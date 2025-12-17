Albalonga calcio Panella | Questo gruppo è forte

L’Albalonga si riconferma una squadra compatta e determinata, affidandosi a un gruppo forte e coeso. La decisione di voltare pagina con un nuovo percorso testimonia la volontà di continuare a crescere, mantenendo salda la passione e l’ambizione che contraddistinguono il club castellano. Un capitolo importante che apre nuove sfide e opportunità, con l’obiettivo di scrivere un futuro ricco di successi.

Albano (Rm) – L'Albalonga ha voltato pagina. nel segno della continuità. Separate le strade con mister Pino Ferazzoli (che è stato salutato sui social del club castellano con un sincero messaggio di dispiacere per la conclusione di questa avventura insieme), la società del presidente Bruno.

Albalonga, ora è ufficiale: Ruggero Panella guiderà la Prima Squadra - Dopo l'esonero di Pino Ferazzoli, l' Albalonga, tramite i suoi profili social, ha comunicato di aver affidato la panchina all'allenatore in seconda Ruggero Panella. gazzettaregionale.it

- | La Scafatese Calcio 1922 comunica che sono in vendita i biglietti per la gara Scafatese – Albalonga, da disputarsi domenica 21 Dicembre 2025, alle ore 14.30, presso lo Stadio “Giov - facebook.com facebook

