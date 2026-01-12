Al via la rimozione dei binari della Circumetnea | parte il cantiere fra Montepalma e Lineri

È iniziata la fase di rimozione dei binari dismessi della Ferrovia Circumetnea tra Montepalma e Lineri, nel comune di Misterbianco. Questa operazione rappresenta un intervento volto a riqualificare l’area e migliorare la sicurezza del territorio. I lavori, partiti oggi, prevedono la rimozione delle tracce ferroviarie ormai inattive, nel rispetto delle normative e delle tempistiche previste.

Prima giornata di lavori per la rimozione dei binari dismessi della Ferrovia Circumetnea nel territorio di Misterbianco. Come da programma, questa mattina il sindaco Marco Corsaro e il direttore generale FCE Salvo Fiore hanno effettuato un sopralluogo al cantiere lungo il tracciato, nell'area tra.

Misterbianco, al via la rimozione dei binari dell’ex Circumetnea tra Montepalma e Lineri - MISTERBIANCO – Prenderanno il via lunedì 12 gennaio i lavori di rimozione dei binari dismessi lungo l’ex tracciato della Ferrovia Circumetnea nel ... newsicilia.it

Misterbianco, al via rimozione binari ex Circumetnea tra Montepalma e Lineri - "Al via dal prossimo lunedì 12 gennaio di Misterbianco la rimozione dei binari dismessi lungo l'ex tracciato della Ferrovia Circumetnea. agenziastampaitalia.it

