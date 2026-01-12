Al via la rimozione dei binari della Circumetnea | parte il cantiere fra Montepalma e Lineri

Da cataniatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la fase di rimozione dei binari dismessi della Ferrovia Circumetnea tra Montepalma e Lineri, nel comune di Misterbianco. Questa operazione rappresenta un intervento volto a riqualificare l’area e migliorare la sicurezza del territorio. I lavori, partiti oggi, prevedono la rimozione delle tracce ferroviarie ormai inattive, nel rispetto delle normative e delle tempistiche previste.

Prima giornata di lavori per la rimozione dei binari dismessi della Ferrovia Circumetnea nel territorio di Misterbianco. Come da programma, questa mattina il sindaco Marco Corsaro e il direttore generale FCE Salvo Fiore hanno effettuato un sopralluogo al cantiere lungo il tracciato, nell'area tra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

