Al via la 22esima edizione di Marca By BolognaFiere & Adm 2026

La 22ª edizione di MARCA by BolognaFiere & ADM si svolgerà a Bologna il 14 e 15 gennaio 2026. L’evento si rivolge alla Marca del Distributore, offrendo un’occasione di confronto tra industria, Distribuzione Moderna Organizzata e filiera. Un appuntamento importante per il settore retail, che apre ufficialmente l’anno dedicato alle dinamiche di mercato e alle innovazioni di prodotto.

La 22ª edizione di MARCA by BolognaFiere & ADM si terrà a Bologna il 14 e 15 gennaio 2026. L’evento, dedicato alla Marca del Distributore, apre l’anno del retail e si conferma punto di incontro per industria, Distribuzione Moderna Organizzata e filiera. L’edizione 2026 registra una crescita del. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: 14-15 gennaio, appuntamento a BolognaFiere con MARCA by BolognaFiere & ADM (22a edizione) Leggi anche: Bsg, per Squisitus debutto a Marca by BolognaFiere Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Marca, Romagnoli F.lli racconta la filiera; CLAI a Marca 2026: private label e nuove Fragranze di Salame; La Burrata pugliese migliore al mondo alla 22.ma edizione di Marca a Bologna Fiere; Qualità, trasparenza e sostenibilità Casalasco alla fiera Marca di Bologna. Positano Teatro Festival, al via la 22esima edizione: l'omaggio a Luca De Filippo e il Premio Annibale Ruccello a Mariangela D'Abbraccio - La XXII Edizione del Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, diretto da Antonella Morea, ideato da Gerardo D’Andrea, omaggia l’attore e regista Luca De Filippo, a dieci anni dalla sua ... leggo.it La 22esima edizione dell’evento, che prevede la presenza di buyer e player nazionali e internazionali, è in programma il 14 e il 15 gennaio 2026 nel quartiere fieristico - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.