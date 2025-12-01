Concorso ordinario 2023 dirigenti scolastici graduatorie finali nuovo file Veneto

Gli Uffici scolastici regionali pubblicano le graduatorie del concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, di cui al DM 1942022 e al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta del concorso si è svolta il 30 ottobre 2024. L'articolo Concorso ordinario 2023 dirigenti scolastici, graduatorie finali nuovo file Veneto . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

