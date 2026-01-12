Al via i cantieri con scavi per il teleriscaldamento | cambia la viabilità
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento, che prevedono interventi con scavi e installazioni. Questi cantieri comporteranno modifiche temporanee alla viabilità, al fine di garantire un miglioramento energetico e sostenibile della zona. Si invitano residenti e utenti a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni durante le fasi di intervento.
Sono cantieri, con scavi, per la realizzazione della rete di teleriscaldamento, che andranno a modificare la viabilità. I lavori, sono cominciati nella mattinata di lunedì 12 gennaio, a Seveso, e interessano via Redipuglia e corso Isonzo.
Al via i cantieri (con scavi) per il teleriscaldamento: cambia la viabilità - Sono cantieri, con scavi, per la realizzazione della rete di teleriscaldamento, che andranno a modificare la viabilità.
