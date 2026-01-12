Al via i cantieri con scavi per il teleriscaldamento | cambia la viabilità

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento, che prevedono interventi con scavi e installazioni. Questi cantieri comporteranno modifiche temporanee alla viabilità, al fine di garantire un miglioramento energetico e sostenibile della zona. Si invitano residenti e utenti a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni durante le fasi di intervento.

Forlì, ripartono i lavori Hera per il teleriscaldamento: l'agenda dei cantieri - Entrano nel vivo in varie zone di Forlì i cantieri multipli, necessari per rispettare le tempistiche del PNRR che prevedono la conclusione entro

Sei cantieri in strada dopo le feste. Sprint del teleriscaldamento per avere i soldi del Pnrr - Da domani sul fronte della viabilità si annunciano disagi un po' ovunque in città: la scadenza è entro giugno per ottenere 7,8 milioni di finanziamenti su una spesa totale di 15 milioni.

