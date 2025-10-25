Teleriscaldamento lavori anche nella zona industriale di Coriano | come cambia la viabilità
Iniziano lunedì i lavori di allestimento del cantiere per l’estensione della rete del teleriscaldamento nell’area industriale di Coriano, nella zona nord di Forlì, che consiste nella posa di una nuova tubazione della lunghezza di circa 1200 metri. Il primo tratto di posa, con durata prevista fino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
