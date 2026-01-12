Agenda Isis 2026

Da laverita.info 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Agenda Isis 2026 analizza le strategie di reclutamento, l'uso dei droni e dell'intelligenza artificiale da parte delle diverse filiali. Con il ridimensionamento delle risorse dedicate all’antiterrorismo in Occidente, si evidenziano nuove vulnerabilità e sfide nella lotta contro il terrorismo internazionale. Un approfondimento sulle dinamiche emergenti e sulle minacce in evoluzione, per comprendere meglio il contesto attuale e le possibili evoluzioni future.

Reclutamento, droni e Intelligenza artificiale: così le varie filiali si rafforzano. L’Occidente, che ha tolto risorse all’antiterrorismo, oggi è più vulnerabile.. L’esperta Anna Mahjar-Barducci: «Nella regione del Khorasan lo Stato islamico conta sull’appoggio dei servizi pakistani. In cambio potrebbe far pressioni sull’India».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

agenda isis 2026

© Laverita.info - Agenda Isis 2026

Leggi anche: Agenda Sud e agenda Nord: posso affidare subito i moduli a un ente esterno o devo prima fare la selezione di esperti e tutor?

Leggi anche: Agenda 2026. Le scuole al centro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Siria, raid congiunto di Gb e Francia contro Isis vicino Palmira.

agenda isis 2026Attentato a Capodanno 2026/ Allarme terrorismo: stretta Turchia anti Isis, operazioni contro Hamas in Italia - Attentato a Capodanno 2026, allarme terrorismo: Turchia sventa attacco Isis, jihadismo crescente in Francia, operazioni anti Hamas in Italia ... ilsussidiario.net

ECCO COME SARÀ il 2026!

Video ECCO COME SARÀ il 2026!

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.