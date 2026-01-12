Agatha Christie la sua vita avventurosa le sue storie Ma non parlate solo di ‘gialli’

Agatha Christie, celebre autrice britannica, è ricordata principalmente per i suoi misteri e gialli, ma la sua vita è molto più ricca e avventurosa. La sua capacità di trasformare esperienze diverse in narrazioni coinvolgenti testimonia il suo talento unico. Morta il 12 gennaio 1976, nella sua casa di Winterbrook, ha lasciato un’eredità di storie che vanno oltre i limiti del genere, riflettendo la complessità e la profondità del suo percorso di vita.

Mi ha sempre sbalordito di Agatha Christie l’abilità alchemica di assorbire, come una spugna, e trasformare in scrittura, tutti i variegati e avventurosi avvenimenti della sua esistenza, conclusasi il 12 gennaio del 1976, 50 anni fa, nella sua amata proprietà di Winterbrook House, all’età di 85 anni. La capacità di trasformare in scrittura eventi della propria esistenza è ovviamente prerogativa di ogni scrittore e scrittrice. Ma lei è riuscita, forte di un’immaginazione potentissima, a miscelare il suo ricco bagaglio di esperienze con storie ingegnose e divertenti. Solo alcuni libri sono apertamente autobiografici, come il dettagliatissimo Viaggiare è il mio peccato, che racconta dei siti archeologici siriani al seguito del secondo marito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

