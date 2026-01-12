Addio a Lella Roveda battagliera per i diritti delle persone con disabilità
È deceduta ieri, 11 gennaio, Lella Roveda, nota attivista di Legnano impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. A 72 anni, la sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel settore, portando avanti con determinazione cause sociali importanti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama delle battaglie per l'inclusione e l’uguaglianza.
Si è spenta ieri, 11 gennaio, a 72 anni Lella Roveda (all'anagrafe Emanuela), battagliera per i diritti delle persone con disabilità a Legnano. “Oggi se ne è andata un'amica - ha scritto sui social il sindaco, Lorenzo Radice -. Una persona che ci ha dato sempre forza, sorrisi e quando servivano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
