Addio a Lella Roveda battagliera per i diritti delle persone con disabilità

Da milanotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduta ieri, 11 gennaio, Lella Roveda, nota attivista di Legnano impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. A 72 anni, la sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel settore, portando avanti con determinazione cause sociali importanti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama delle battaglie per l'inclusione e l’uguaglianza.

Si è spenta ieri, 11 gennaio, a 72 anni Lella Roveda (all'anagrafe Emanuela), battagliera per i diritti delle persone con disabilità a Legnano. “Oggi se ne è andata un'amica - ha scritto sui social il sindaco, Lorenzo Radice -. Una persona che ci ha dato sempre forza, sorrisi e quando servivano. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: In Calabria nasce la Rete dei garanti per i diritti delle persone con disabilità

Leggi anche: Diritti delle persone con disabilità: ecco i risultati dell’attività del Garante

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

addio lella roveda battaglieraLegnano piange Lella Roveda, battagliera per i diritti dei disabili - La cittadina legnanese, molto impegnata nel sociale, è mancata all'improvviso domenica 11 gennaio. legnanonews.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.