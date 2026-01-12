Acireale aperto il centro comunale ViviAmo la terza età

Da cataniatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“ViviAmo la terza età”, uno slogan che è anche il tema di un progetto messo a punto dall’assessorato alle Politiche sociali, retto dal vicesindaco, Valentina Pulvirenti, la quale ha tagliato il nastro della struttura di via Marchese Sangiuliano 75 assieme al sindaco, Roberto Barbagallo, al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Acireale, prime adesioni al progetto " Viviamo la terza età"

Leggi anche: Consiglio comunale aperto sulla Taric. Soddisfatto il Centro Sinistra di San Giovanni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Contributi all’associazione vicina al sindaco di Acireale. Il segretario comunale: “Potenziale conflitto d’interessi”; Ad Acireale un Centro di Educazione Ambientale, una ricchezza per la comunità, tra visione e difficoltà; Acireale novità raccolta differenziata: da fine gennaio attive anche le isole ecologiche e non solo; Acireale, fermata Bellavista in... partenza.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.