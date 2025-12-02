Arezzo, 02 dicembre 2025 – Il gruppo consiliare Centrosinistra per San Giovanni esprime soddisfazione per il Consiglio Comunale aperto dedicato al tema del TARIP, la tariffa puntuale sui rifiuti, definendo l'iniziativa “un'importante occasione di ascolto e confronto con la cittadinanza”. «Il dialogo con i cittadini può essere talvolta acceso, ma è fondamentale per guidare il cambiamento in corso», sottolineano i consiglieri. Già nella primavera scorsa erano stati organizzati otto incontri nei quartieri per spiegare il nuovo sistema e raccogliere osservazioni e dubbi della cittadinanza. Il gruppo consiliare riconosce le resistenze e le preoccupazioni di alcuni cittadini, ma ricorda come la tariffa puntuale miri a incentivare comportamenti più sostenibili: «Ciò che non si differenzia inquina, e il rifiuto comporta comunque un costo per la collettività». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consiglio comunale aperto sulla Taric. Soddisfatto il Centro Sinistra di San Giovanni