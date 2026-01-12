Accoltellato alla nuca e ucciso | orrore in Italia dinamica terrificante

Un episodio di violenza ha sconvolto le campagne di Massafra, in provincia di Taranto. Un uomo è stato accoltellato alla nuca e trovato senza vita, lasciando la comunità sgomenta. La dinamica dell’accaduto appare particolarmente inquietante, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le circostanze e le motivazioni di questo grave fatto di cronaca.

Il silenzio delle aree rurali che circondano Massafra, in provincia di Taranto, è stato improvvisamente interrotto da grida di aiuto e concitazione. In una zona di campagna isolata, in contrada Le Forche, una normale serata di domenica 11 gennaio si è trasformata in un grave episodio di violenza, conclusosi con l'uccisione di un giovane uomo, colpito ripetutamente con un'arma da taglio. Secondo quanto finora ricostruito, la vittima, un 25enne di nazionalità afghana, sarebbe stata raggiunta da numerosi fendenti alla nuca e in altre parti del corpo.

