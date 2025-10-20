Marigliano accoltellato alla nuca e alla spalla | 36enne in codice rosso

Notte di sangue a Marigliano, dove un uomo di 36 anni è stato accoltellato alla nuca e alla spalla. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Secondo una prima ricostruzione, il 36enne, originario del Marocco, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marigliano, accoltellato alla nuca e alla spalla: 36enne in codice rosso

Scopri altri approfondimenti

L’uomo è stato aggredito questa notte a Marigliano: è stato portato in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda indagano i carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

A Napoli un 36enne è stato accoltellato alla nuca e alla spalla: è grave - NAPOLI – I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti presso la guardia medica di Marigliano (Napoli) per un marocchino di 36 anni ferito. dire.it scrive

Accoltellato alla nuca in villa comunale: portato in ospedale in codice rosso - Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio alla nuca e alla spalla. Lo riporta napolitoday.it

Accoltellato un ragazzo di 36 anni a Marigliano - Nella notte, a Marigliano, un ragazzo marocchino di 36 anni è stato aggredito nei pressi della Villa Comunale Nella notte tra domenica 19 ottobre e lunedì 20 ottobre si è consumata l’ennesima ... Secondo ilmediano.com