Aalmanacco – Lunedì 12 Gennaio 2026

Lunedì 12 gennaio 2026. Le mattine di gennaio si presentano con un ritmo tranquillo e luminoso, segnate dal freddo che invita alla riflessione. Il cielo limpido accompagna un nuovo inizio, offrendo uno spazio per pianificare con calma e chiarezza. Un momento ideale per affrontare la giornata con attenzione e determinazione, lasciando che la quiete di questa stagione favorisca il ritmo naturale delle cose.

Le mattine di gennaio hanno un ritmo tutto loro: lente, luminose e silenziose. Il freddo punge ma chiarisce i pensieri, e il cielo terso sembra invitare a ricominciare con ordine e intenzione.

