Gusto e tradizione | a Guzzanica torna la sagra della polenta

Guzzanica (Dalmine). Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre all’Oratorio di Guzzanica, frazione di Dalmine, si terrà la sagra della polenta. L’iniziativa propone un weekend all’insegna del gusto e dei sapori autentici, della tradizione e del buon cibo. Apertura cucina dalle 19; ampi locali coperti e riscaldati. Si potranno gustare: polenta e brasato, polenta taragna, polenta carbonera, polenta coi funghi e tanto altro. Per informazioni ed eventuali prenotazioni telefonare al numero 3757898502 (sabato e domenica: mattino e pomeriggio da lunedì a venerdì dopo le 18). Nei giorni della sagra le prenotazioni verranno sospese dalle 15. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

