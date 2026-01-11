Un arresto nel cuore della città ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Una persona è stata fermata dopo aver aggredito con pugni e spintoni, provocando paura tra i presenti. Una testimone ha raccontato di sentirsi ancora scioccata e di temere per le prossime serate, confidando nell’aiuto dei conoscenti per affrontare il momento della chiusura. L’episodio evidenzia ancora una volta le tensioni in aree frequentate da numerosi cittadini.

"Ho avuto paura e sono ancora scioccata per quello che è successo e stasera (ieri per chi legge, ndr) avrò timore al momento della chiusura e chiamerò i ragazzi della pizzeria ‘059’ per non essere da sola". Alessia Lafratta è la giovane che lavora allo ‘059 Streetfood’ di corso Cabassi e che, venerdì sera, ha vissuto momenti di terrore quando è entrato nel locale un tunisino 29enne, in stato di evidente alterazione. Lo stesso che, poco dopo, è stato raggiunto e fermato dagli agenti della Polizia di Stato in piazza Martiri, e arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e percosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violento arrestato in centro: "Pugno in faccia e spintoni. Abbiamo avuto paura"

