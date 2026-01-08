a fuoco 6 locali in centro due giovani allertano i soccorsi ed evitano il peggio abbiamo avuto paura

Nella notte del 8 gennaio 2026, un incendio ha interessato sei locali nel centro di Firenze. Due giovani presenti sul posto hanno prontamente allertato i soccorsi, contribuendo a evitare conseguenze più gravi. L’episodio evidenzia l’importanza della pronta reazione e dell’intervento tempestivo in situazioni di emergenza. Le autorità stanno effettuando ulteriori verifiche per accertare le cause dell’incendio e garantire la sicurezza della zona.

Firenze, 8 gennaio 2026 – "Abbiamo avuto paura, certo, ma nel vedere le fiamme il primo istinto è stato quello di chiamare i soccorsi ". Ed è stata una reazione salvifica perché senza la prontezza di due giovani, un ragazzo e una ragazza, che si trovavano proprio in via de' Benci al momento in cui nella notte fra il 7 e l'8 gennaio sono divampati diversi incendi, le conseguenze dei roghi sarebbero state molto più pesanti. Sei i locali danneggiati dal fuoco che, probabilmente, è stato innescato dalla stessa mano. Tre incendi nella notte in centro. Fiamme nel dehors del Savoy. Spunta l'ipotesi del piromane "Eravamo in auto, in Santa Croce, stavamo rientrando a casa quando improvvisamente abbiamo visto una persona correre e notato le fiamme, prima su un dehor di un locale, poi su un'impalcatura.

