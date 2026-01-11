Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 17 | 25

Le condizioni del traffico a Roma e nel Lazio il 11 gennaio 2026 alle ore 17:25 mostrano code e rallentamenti su diverse arterie. Incidenti e congestioni interessano il Grande Raccordo Anulare, l’autostrada Roma Teramo e le strade urbane, con rallentamenti tra Pomezia Nord, Spinaceto, Castel Madama e Ponte Galeria. Si consiglia di pianificare i percorsi e consultare gli aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con due nuovi incidenti provocano code a partire da Pomezia Nord fino a Spinaceto In entrambe le direzioni di marcia ci spostiamo poi sul grande raccordo anulare in interna per traffico intenso code a tratti tra le uscite diramazione Roma sud e Ardeatina in esterna Si procede a rilento tra l'appia e la diramazione Roma sud è proprio su quest'ultima sempre per traffico code all'altezza del casello autostradale in direzione del raccordo andiamo sulla autostrada Roma Teramo qui traffico rallentato all'altezza di Castel Madama in direzione Roma si sta in coda anche sul tratto Urbano tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro infine sull'autostrada Roma Fiumicino code per traffico all'altezza del raccordo in direzione centro e verso Fiumicino code da Ponte Galeria a Parco Leonardo sempre in direzione Fiumicino si sta in coda anche all'altezza di via della Scafa la Martina Cristini infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

WEEKEND A ROMA: Guida alla viabilità (10-11 Gennaio) Attenzione se avete in programma spostamenti in città! Tra manifestazioni, grandi eventi sportivi e lavori infrastrutturali, sono previste diverse modifiche alla circolazione. Ecco tutto quello che c'è da - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

