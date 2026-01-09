Francesca Tocca | chi è e cosa è successo con Raimondo Todaro

Francesca Tocca, ballerina e professionista nota nel mondo dello spettacolo, sarà ospite di ‘Verissimo’ domenica 11 gennaio. Recentemente ha attirato l’attenzione online per un video in cui perde l’equilibrio durante una passerella. Durante l’intervista, racconterà il suo attuale percorso personale e professionale, offrendo uno sguardo sincero sui recenti eventi che l’hanno coinvolta, in un momento di riflessione e rinnovamento.

Milano, 9 gennaio 2026 – Domenica 11 gennaio tra gli ospiti di ‘Verissimo’ ci sarà Francesca Tocca. La ballerina, che ultimamente è stata protagonista sul web di un video (che lei stessa ha pubblicato) in cui perde l’equilibrio e scivola in passerella, è pronta a raccontare a Silvia Toffanin il nuovo capitolo che sta vivendo. Francesca Tocca: chi è. Nata a Catania il 24 luglio 1989, ha mostrato sin dalla tenera età un interesse e un grande talento per la danza. Si è iscritta all’Accademia Nazionale di Danza dove si è specializzata in balli di coppia. La carriera. A 16 anni ha incontrato Raimondo Todaro, anch’egli catanese, e con lui ha iniziato a gareggiare partecipando spesso ai Campionati Italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

